Глава "зеленых" ФРГ выступил за скорейшее принятие решения по поставкам Киеву ракет Taurus

Омид Нурипур напомнил, что Украина срочно нуждается в дополнительных военных средствах

БЕРЛИН, 15 августа. /ТАСС/. Сопредседатель входящей в правящую коалицию ФРГ партии "Союз-90"/"зеленые" Омид Нурипур высказался за скорейшее принятие решения по поставкам Киеву дальнобойных ракет Taurus.

"Украина срочно нуждается в дополнительных военных средствах, к которым относятся и крылатые ракеты Taurus. Поэтому следует быстро принять решение о германских поставках", - заявил политик в интервью газете Der Tagesspiegel. "Если для этого необходимы технические изменения [ракет], то их следует скорее осуществить", - добавил Нурипур.

В настоящее время в Германии идут ожесточенные дискуссии о необходимости передачи Киеву дальнобойных ракет Taurus, которые Киев в конце мая запросил у Берлина. Источники газеты Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung отмечали, что президент Украины Владимир Зеленский обсуждал этот вопрос с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине 14 мая. За предоставление ракет выступают некоторые политики от входящих в правящую коалицию "зеленых", Свободной демократической партии (СвДП), оппозиционного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов, однако большинство социал-демократов пока против.

Ранее журнал Der Spiegel писал, что правительство Германии изучает способы поставки Украине ракет Taurus из запасов Бундесвера в ближайшие месяцы и что якобы в настоящее время ведутся тщательно засекреченные переговоры с представителями оборонной промышленности. По его информации, Шольц посредством технических модификаций Taurus хочет полностью исключить возможность нанесения Украиной ударов по российской территории с помощью дальнобойного оружия. В последние несколько недель Министерство обороны ФРГ, как писало издание, обратилось к производителю Taurus с просьбой включить соответствующее ограничение на целевое программирование в крылатые ракеты.

10 лет назад для Бундесвера было закуплено около 600 Taurus. Эти ракеты считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет немного больше, она составляет до 500 км. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуации на поле боя.