Министр обороны и по делам ветеранов республики Винсент Ссемпиджа заявил, что "некоторые из этих ценностей, включая поведение в семье, зависят от контекста и не обязательно имеют универсальную применимость"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Некоторые страны увязывают международное сотрудничество с требованием придерживаться либеральных ценностей. Об этом заявил министр обороны и по делам ветеранов Республики Уганда Винсент Ссемпиджа.

"Некоторые международные игроки склонны увязывать международное сотрудничество с другими ценностями, так называемыми либеральными ценностями, а этого быть не должно", - сказал он на заседании XI Московской конференции по международной безопасности. "Конечно, это не означает, что общепринятых ценностей не существует", - добавил министр, заметив при этом, что "некоторые из этих ценностей, включая поведение в семье, зависят от контекста и не обязательно имеют универсальную применимость".

"У Африки есть свои собственные нормы, традиции, и их необходимо уважать в этом отношении", - добавил Ссемпиджа.