Заместитель министра обороны страны Давид Хаба также выразил надежду, что результаты Московской конференции по международной безопасности "будут способствовать дальнейшему развитию военного сотрудничества" Москвы и Конакри

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Гвинея призывает Москву и Киев тщательно проанализировать предложенный Китаем план по урегулированию кризиса вокруг Украины. Об этом заявил заместитель министра обороны Гвинеи Давид Хаба в видеообращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности.

"Наша страна по-прежнему привержена решению этого кризиса [вокруг Украины] путем переговоров, - сказал он. - Мы высоко ценим предложение КНР о посредничестве, поэтому надеемся, что предложенная этой страной дорожная карта будет тщательно проанализирована".

Замглавы Минобороны Гвинеи также выразил надежду, что результаты конференции "будут способствовать дальнейшему развитию военного сотрудничества между Россией и Гвинеей с целью объединения инициатив и усилий для решения новых задач в области безопасности во имя построения более прочного мира".