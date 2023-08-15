Посол Белоруссии и замруководителя администрации президента РФ обсудили политповестку

Дмитрий Крутой и Дмитрий Козак обменялись мнениями по широкому кругу вопросов белорусско-российского сотрудничества и интеграционного взаимодействия

МИНСК, 15 августа. /ТАСС/. Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой и заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак в ходе встречи в Москве обсудили внутриполитическую и внешнеполитическую повестку дня двух стран. Об этом сообщило белорусское дипломатическое представительство.

"15 августа 2023 года чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой встретился с заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Дмитрием Козаком. Стороны обменялись мнениями по широкому кругу вопросов белорусско-российского сотрудничества и интеграционного взаимодействия. Остановились на актуальных темах внутриполитической и внешнеполитической повестки дня двух стран", - отметило посольство.

На встрече обсуждались вопросы реализации молодежной политики и совместные действия в этой сфере, в частности, работа белорусских и российских молодежных объединений, молодежных крыльев политических партий и представителей Постоянного комитета Союзного государства.

"Особое внимание собеседники уделили состоянию двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Отметили необходимость скорейшего достижения одной из главных целей союзного строительства - создания равных условий хозяйствования для белорусских и российских предприятий. Состоялся заинтересованный обмен мнениями по вопросам объединенных энергетических рынков, формирования единых промышленной и аграрной политик, унификации регулирования транспортного рынка, обеспечению равного доступа к государственным закупкам", - проинформировало белорусское посольство.

Крутой и Козак затронули темы взаимного признания технологических операций и электронных цифровых подписей в Белоруссии и России, подчеркнули важность эффективного взаимодействия в области транспорта и логистики.