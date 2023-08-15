В Азербайджане заявили об обстреле позиций сил республики на границе с Арменией

По данным МО республики, инцидент произошел в приграничном Кедабекском районе

БАКУ, 15 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы Армении открыли огонь по позициям азербайджанской армии в приграничном Кедабекском районе. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Азербайджана.

"15 августа с 18:05 (17:05 мск - прим. ТАСС) подразделения Вооруженных сил Армении <...> открывали огонь из разнокалиберного стрелкового оружия по нескольким позициям азербайджанской армии, расположенным в направлении населенного пункта Галакенд Кедабекского района", - говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, подразделения ВС Азербайджана "приняли ответные меры".