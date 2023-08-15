Гагаузия попросила Кишинев вынести на обсуждение проект сокращения бюджета автономии

Депутаты автономии заявили о необходимости тщательно изучить ее финансирование, в том числе участие в проектах национального дорожного фонда, экологических проектах и помощи международных доноров

КИШИНЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Власти Гагаузии обратились в парламент Молдавии с просьбой вынести инициативы, подразумевающие сокращение бюджета автономии, на публичные слушания с привлечением экспертов ЕС. С соответствующей просьбой депутаты Народного собрания Гагаузии (НСГ) выступили на заседании совместной межпарламентской группы.

"Была высказана просьба к коллегам из парламента Республики Молдова передать проект закона на рассмотрение в совместную Рабочую группу парламента и НСГ для проведения широких консультаций и финансовой экспертизы с привлечением экспертов из Европейского Союза", - информирует пресс-служба НСГ.

Они заявили о необходимости тщательно изучить финансирование автономии, включая участие Гагаузии в проектах национального дорожного фонда, экологических проектах и помощи международных доноров. Будучи этнической автономией, Гагаузия сталкивается с определенными специфическими расходами, которые, как правило, выше, чем у районных бюджетов в стране, обратили внимание представители НСГ.

После победы на выборах главы Гагаузии представителя оппозиции Евгении Гуцул обострился конфликт автономии с Кишиневом. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что голосование прошло с многочисленными нарушениями.

С предложением сократить финансирование автономии выступил парламент Молдавии, который контролирует поддерживающая Санду Партия действия и солидарности. Как пояснил глава парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан, было предложено, чтобы предприниматели из автономии, которые пользуются правом возмещения налога на добавленную стоимость, получали эти финансовые средства из бюджета Гагаузии, а не из государственного бюджета. Эту инициативу подвергли критике в автономии.