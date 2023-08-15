Глава Минобороны Венесуэлы назвал действия США главной угрозой миру в Латинской Америке

Владимир Падрино Лопес также отметил деятельность американских транснациональных корпораций, которые "пытаются подорвать суверенитет стран Латинской Америки и Карибского бассейна"

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Действия США, которые существенно нарастили военную деятельность в Латинской Америке, представляют главную угрозу безопасности и миру этого региона, заявил глава оборонного ведомства Венесуэлы Владимир Падрино Лопес в видеообращении к участникам XI Московской конференции по международной безопасности.

"Соединенные Штаты Америки не оставляют попыток удержать гегемонию в нашем полушарии для того, чтобы Латинская Америка существовала только для интересов этой страны. Они существенно нарастили свою военную деятельность в данном регионе. Одним из подтверждений этого являются 11 военных учений, которые были проведены южным командованием США и их союзниками в течение года", - указал министр.

Он также отметил деятельность транснациональных корпораций США, которые "пытаются подорвать суверенитет стран Латинской Америки и Карибского бассейна".

"В свете всех этих дестабилизирующих факторов я хотел бы сказать, что основной угрозой безопасности и миру в Латинской Америке является деятельность США, проводимая на политическом, экономическом и военном уровнях. Все, что они делают, [делается для того], чтобы спасти свою гегемонию, которая сегодня находится в упадке", - резюмировал он.

XI Московская конференция по международной безопасности проходит во вторник в конгрессно-выставочном центре "Патриот". Представители оборонных ведомств и международных организаций, военные эксперты и дипломаты из нескольких десятков государств обсуждают общие угрозы мировой и региональной стабильности, а также различные аспекты безопасности в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Европе. Центральная тема организованного Минобороны России мероприятия - налаживание взаимодействия в новых реалиях, которые возникают в процессе становления многополярного мироустройства.