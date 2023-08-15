15 августа, 17:22
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

Минобороны Армении назвало дезинформацией сообщение Азербайджана об обстреле

По данным Баку, армянские военные открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части границы

ЕРЕВАН, 15 августа. /ТАСС/. Заявление Минобороны Азербайджана о том, что армянские военные открыли огонь по азербайджанским позициям, не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте оборонного ведомства Армении.

"Распространенное Министерством обороны Азербайджана заявление о том, что подразделения ВС Армении 15 августа в районе 18:05 (17:05 мск - прим. ТАСС) якобы открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части границы, является очередной дезинформацией", - отметили в ведомстве. 

Теги:
АзербайджанАрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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