Минобороны Армении назвало дезинформацией сообщение Азербайджана об обстреле

По данным Баку, армянские военные открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части границы

ЕРЕВАН, 15 августа. /ТАСС/. Заявление Минобороны Азербайджана о том, что армянские военные открыли огонь по азербайджанским позициям, не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте оборонного ведомства Армении.

"Распространенное Министерством обороны Азербайджана заявление о том, что подразделения ВС Армении 15 августа в районе 18:05 (17:05 мск - прим. ТАСС) якобы открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части границы, является очередной дезинформацией", - отметили в ведомстве.