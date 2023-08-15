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Попытка госпереворота в Нигере

Партия свергнутого президента Нигера призвала граждан выходить на акции против мятежников

"Нигерская партия за демократию и социализм - Тарайа" подчеркнула, что все обвинения, выдвинутые мятежниками против Мохамеда Базума, являются беспочвенными

РАБАТ, 15 августа. /ТАСС/. "Нигерская партия за демократию и социализм - Тарайа", председателем которой является отстраненный от власти в конце июля президент Мохамед Базум, призвала к проведению уличных демонстраций против действий и планов Национального совета спасения родины (НССР) во главе с генералом Абдурахманом Тчиани.

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"Призываем к продолжению демонстраций, чтобы сорвать все планы Военного совета (то есть НССР - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении партии, которое приводит телеканал Al Arabiya. Она также подчеркнула, что все обвинения, выдвинутые мятежниками против Базума, являются беспочвенными. "Военный совет втягивает страну в катастрофическую авантюру", - отметили в партии свергнутого президента.

"Нигерская партия за демократию и социализм - Тарайа" основана в 1990 году. В идеологии придерживается левоцентристской направленности. 

Теги:
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