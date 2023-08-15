Членство в НАТО в обмен на территории и штурм лавры. Ситуация вокруг Украины

Украина может стать членом НАТО, если согласится уступить территории, которые отказывается признавать частью России, заявил начальник штаба генсека НАТО Стиан Йенссен. Комментируя эту идею, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал ее любопытной. При этом он высказал мнение, что "для захода в блок киевским властям нужно будет отказаться даже от самого Киева, столицы Древней Руси".

Украинские силовики произвели во вторник захват корпусов Киево-Печерской лавры, в которых проживают паломники и часть монахов.

ТАСС собрал основное, что известно о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

Вооруженные силы (ВС) РФ за прошедшие сутки отразили на донецком направлении одиннадцать, а на купянском направлении - шесть атак, на краснолиманском направлении - три атаки подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На южнодонецком направлении российскими силами была пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), добавил он.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ в течение суток нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 172 районах, сказал Конашенков. Он отметил также, что потери ВСУ за сутки составили до 645 бойцов.

Средствами противовоздушной обороны перехвачены четыре крылатые ракеты большой дальности SCALP-EG производства Франции и два реактивных снаряда системы залпового огня "Ураган", продолжил официальный представитель Минобороны РФ. Кроме того, ВС России ночью нанесли сосредоточенный удар по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима, нанеся им значительный ущерб, подчеркнул Конашенков.

НАТО в обмен на территории

Украина может стать членом НАТО, если согласится уступить территории, которые отказывается признавать частью России, заявил начальник штаба генсека НАТО Стиан Йенссен. Теперь необходимо обсудить, "как пройти через это", добавил он, отметив, что "Украина должна сама решать, когда и на каких условиях она хочет вести переговоры". Йенссен сказал также, что обсуждение возможного статуса после войны уже идет и что вопросы об уступке территории России поднимают другие.

Киев согласен со словами президента Франции Эмманюэля Макрона, который считает, что рано или поздно Россия и Украина сядут за стол переговоров, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. При этом он полагает, что условием для начала какого-либо диалога должен быть вывод российских войск с "территории Украины в границах 1991 года".

Штурм лавры

Украинские силовики произвели во вторник захват корпусов Киево-Печерской лавры, в которых проживают паломники и часть монахов. Полицейские срезали замки и ворвались в 57-й и 58-й корпуса лавры. Позднее и. о. директора государственного музея-заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко сообщил, что комиссия Министерства культуры Украины осмотрела два корпуса лавры, в которых находились люди, отказавшиеся покинуть территорию монастыря.

Он добавил, что теперь эти корпуса, в которых находилось порядка 26 человек, "будут взяты под охрану полиции", а комиссия "продолжит работу в соответствии с планом".

По мнению директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина, каноническая православная церковь физически уничтожается на Украине, для Киева здесь не существует красных линий. В свою очередь украинский политолог Руслан Бортник заявил, что действия украинской власти против УПЦ ведут к расколу общества и наносят ущерб репутации страны на международной арене.

Находящемуся под домашним арестом наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту УПЦ Павлу поставлен диагноз "острый инфаркт миокарда", сообщил адвокат Никита Чекман. Накануне митрополиту Павлу была проведена операция на сердце.

Зеленский на позициях

Президент Украины Владимир Зеленский посетил расположение некоторых бригад ВСУ в подконтрольной Киеву части Запорожской области, сообщается на сайте офиса президента. Глава государства встретился с командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александром Тарнавским и посетил передовые позиции девяти бригад ВСУ и Нацгвардии Украины, где заслушал доклады командиров о ходе боевых действий на участках фронта и обсудил с ними проблемные вопросы данных подразделений.

Речь, в частности, шла о необходимости усиления противовоздушной обороны, насыщения бригад средствами радиоэлектронной борьбы, беспилотниками, эвакуационным транспортом и прочей специальной техникой. По итогам поездки Зеленский поручил систематизировать запросы военных с учетом вчерашнего визита в Донбасс, вынести их на обсуждение ставки и передать западным союзникам Киева. Накануне Зеленский посетил позиции украинских войск, действующих на артемовском направлении.

Республиканцы за Украину

Группа сторонников Республиканской партии США, поддерживающих Украину, запустит кампанию стоимостью $2 млн, чтобы склонить своих однопартийцев в американском Конгрессе к поддержке Киева в условиях усталости от украинского конфликта, сообщила газета The Washington Post. Инициатива "Республиканцы за Украину" предполагает размещение соответствующих объявлений в интернете, на телевидении и на рекламных щитах с текущего месяца до конца года.

Инициатор кампании и руководитель организации Defending Democracy Together Сара Лонгвелл заявила, что стимулом для запуска инициативы стало снижение поддержки Украины в партийных кругах. Лонгвелл, регулярно проводящая фокус-группы с избирателями-республиканцами, отметила тенденцию "реального падения поддержки Украины", а также пренебрежение избирателей-республиканцев в отношении Украины и президента Зеленского.

Легализация порнографии

Депутаты Верховной рады предлагают оставить уголовную ответственность только за распространение порнографического контента без согласия запечатленных там людей, порно с участием детей, а также содержащего сцены насилия, сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк. Он отметил, что декриминализация порно должна разгрузить правоохранительные органы.

Изменения предлагается внести в две статьи уголовного кодекса, которые касаются ввоза, производства и распространения порнографии. При этом сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми по-прежнему будут квалифицироваться как уголовные преступления, за них предусмотрена отдельная статья УК. По данным Железняка, законопроект уже внесен в систему электронного документооборота Рады.