Глава МО Намибии обнаружил среди трофейной техники в парке "Патриот" оружие из Африки

Франс Капофи отметил, что влияние форума "Армия-2023" для отношений Москвы и Виндхука "очень значительно", поскольку мероприятие дает сторонам возможность обмена мнениями

ПАРК "ПАТРИОТ" /Московская область/, 15 августа. / ТАСС/. Министр обороны и по делам ветеранов Намибии Франс Капофи рассказал журналистам, что на презентации в парке "Патриот" трофейной техники, захваченной в ходе специальной военной операции, обнаружил вооружения из Африки.

На вопрос журналистов, что его поразило больше всего на соответствующей выставке, глава оборонного ведомства указал на вооружения из Африки. "Мы видим некоторые вооружения из нашего региона, - ответил он. - Как они там оказались, мы не знаем. Но это мир, который мы имеем сегодня".

Министр также отметил, что влияние форума "Армия-2023" для двусторонних отношений России и Намибии "очень значительно", поскольку мероприятие дает сторонам возможность обмена мнениями. "Мы друзья. И мы продолжим поддерживать эти отношения с Россией", - добавил он.

Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в конгрессно-выставочном центре "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В экспозиции и деловой программе принимают участие около 1,5 тыс. ведущих российских предприятий ОПК, а также 85 иностранных компаний и организаций из семи государств. Организатор форума - Минобороны России. ТАСС - стратегический медиапартнер.