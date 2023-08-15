Президент Чада принял главу сформированного мятежниками правительства Нигера

Али Ламин Зейн доставил Махамату Идриссу Деби Итно послание от нигерского Национального совета спасения родины

ПРЕТОРИЯ, 15 августа. /ТАСС/. Президент переходного периода Чада Махамат Идрисс Деби Итно принял прибывшего в Нджамену главу сформированного нигерскими мятежниками правительства Али Ламина Зейна. Об этом сообщила администрация президента Чада.

"Зейн был принят президентом Махаматом Идриссом Деби Итно, - цитирует ее агентство AFP. - Зейн доставил послание от нигерского Национального совета спасения родины". Его содержание не разглашается.

Президент Чада Махамат Идрисс Деби Итно посетил Нигер спустя пять дней после произошедшего там переворота и встретился со свергнутым президентом страны Мохамедом Базумом и лидером мятежников генералом Абдурахманом Тчиани. Президент Чада побывал в Нигере после того, как 30 июля провел встречу с президентом Нигерии Болой Тинубу - действующим председателем Экономического сообщества стран Западной Африки.