15 августа, 17:16
Военная операция на Украине

В Киеве назвали неприемлемыми разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на территории

AP Photo/ Virginia Mayo
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo/ Virginia Mayo

Официальный представитель украинского МИД Олег Николенко прокомментировал соответствующие высказывания начальника штаба генерального секретаря НАТО Стиана Йенссена

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Беседы о вступлении Украины в НАТО в обмен на уступки части территории неприемлемы. Об этом заявил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко, комментируя высказывания начальника штаба генерального секретаря НАТО Стиана Йенссена.

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"Разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы. Всегда исходили из того, что альянс, как и Украина, территориями не торгуют", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Николенко считает, что "сознательное или бессознательное участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России". Он также заметил, что сейчас в интересах евроатлантической безопасности следует обсуждать пути "ускорения победы Украины и обретения ею полноправного членства в НАТО".

Ранее норвежская газета Verdens Gang процитировала высказывания Йенссена о том, что Украина может стать членом НАТО, если согласится уступить территории, которые отказывается признавать частью России. Чиновник НАТО повторил то, что ранее заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг: "Украина должна сама решать, когда и на каких условиях она хочет вести переговоры". На вопрос газеты, считает ли НАТО, что Украина должна уступить территорию для достижения мира с Россией и будущего членства в НАТО, Йенссен ответил, что обсуждение возможного статуса после войны уже идет, и что вопросы об уступке территории России поднимают другие. Йенссен при этом заявил, что не говорит, что так должно быть, но это может быть возможным решением.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин в интервью ТАСС ранее заявил, что для урегулирования конфликта должны быть подтверждены изначальные основы суверенитета Украины - ее нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. По его словам, также "должны быть признаны новые территориальные реалии, обеспечены демилитаризация и денацификация Украины, права ее русскоязычных граждан и национальных меньшинств в соответствии с требованиями международного права". 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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