Санду считает, что оставшихся в Кишиневе дипломатов РФ достаточно для качественной работы

Президент Молдавии прокомментировала сокращение персонала российского представительства по требованию руководства республики

КИШИНЕВ, 15 августа. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду считает, что оставшихся в Кишиневе российских дипломатов достаточно для качественной работы. Об этом она заявила телеканалу TV NORD, комментируя сокращение персонала российского представительства по требованию молдавских властей.

"Уверена, что количество сотрудников [посольства] РФ достаточно для обеспечения качественных услуг", - сказала президент. По ее словам, отношения России и Молдавии "резко ухудшились" после начала украинского конфликта.

Во вторник 45 работников российского посольства вместе с членами своих семей покинули Кишинев после его требования сократить персонал российской дипмиссии до численности представительства республики в Москве - 10 дипломатических работников и 15 человек, отвечающих за административные и технические функции. Вице-премьер-министр - министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску объяснил это решение подозрениями в "недружественных" действиях российских дипломатов, "шпионаже" и попытках дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в стране. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что недружественный шаг молдавской стороны не останется без ответа.

Накануне вице-председатель комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье парламента Молдавии Владимир Односталко сообщил корреспонденту ТАСС, что Молдавия нуждается в расширении своего дипломатического представительства в Москве, где очереди из записавшихся на прием граждан растянулись на несколько месяцев. Он сообщил, что уже подал запрос, чтобы выяснить, сколько молдавских граждан сейчас проживают в России, и собирается поднять эту проблему в парламенте.