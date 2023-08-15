Экс-дипломат США связал ситуацию вокруг Нигера со снижением влияния Вашингтона в мире

Тибор Надь считает, что об этом говорит нежелание нигерийских мятежников отступить перед лицом уговоров и предупреждений со стороны Соединенных Штатов

НЬЮ-ЙОРК, 15 августа. /ТАСС/. Отказ мятежников в Нигере считаться с позицией США свидетельствует об ослаблении международного влияния Вашингтона и конце однополярного мира. Такое мнение выразил бывший помощник госсекретаря США по делам Африки Тибор Надь в интервью изданию Politico.

По его словам, нежелание военных, захвативших власть в Нигере, отступить перед лицом уговоров и предупреждений со стороны США "свидетельствует об ослаблении влияния Америки в мировом масштабе и усилении влияния других держав". "Это уже не однополярный мир. Он стал двухполярным, если не больше, и в нем появилось множество средних по размеру держав, которые имеют достаточно сильные рычаги влияния", - заявил Надь.

Как отмечает газета, Нигер повторил судьбу западноафриканских государств - Буркина-Фасо, Гвинеи и Мали, - в которых с 2021 года к власти пришли обученные американскими военными офицеры. По информации издания, с 2012 года правительство США потратило $500 млн на создание и обучение вооруженных сил Нигера, из них $100 млн - на строительство базы в Агадесе, где размещаются американские беспилотники для проведения антитеррористических операций.

Французская газета Le Figaro проинформировала 14 августа, что итоги визита и.о. первого заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд в Нигер и ее контакты с путчистами вызвали недовольство властей Франции. По данным газеты, в то время как Париж поддержал решение Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) о мобилизации резервных сил для подготовки к военной операции против мятежников в Нигере, Вашингтон, отмечает Le Figaro, устами госсекретаря Энтони Блинкена поспешил выступить за мирное решение по Нигеру и постепенно перестал требовать восстановления свергнутого президента Мохамеда Базума на посту, сосредоточившись на его освобождении и условиях его содержания.