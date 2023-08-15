На всей территории Украины объявляли воздушную тревогу

Первые предупреждения действовали в Винницкой области и в Киеве

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена вечером во всех регионах Украины.

Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

В 20:22 мск сирены прозвучали в Винницкой области и в Киеве, а затем в течение трех минут в красной зоне оказалась вся страна. В 21:46 предупреждения были отменены. Сообщений о происшествиях не поступало.

Ранее тревога на всей территории Украины объявлялась уже дважды. Она в среднем длилась около двух часов.

В новость были внесены изменения (21:52 мск) - добавлена информация об отмене воздушной тревоги.