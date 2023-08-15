Администрация США рассчитывает на скорое одобрение Конгрессом запроса на помощь Киеву

Госсекретарь Энтони Блинкен напомнил, что на прошлой неделе президент Джо Байден направил законодателям запрос на выделение $24,1 млрд на оказание помощи Украине, в том числе и в военной сфере

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Американская администрация призывает Конгресс США в ближайшее время одобрить выделение средств из федерального бюджета на дополнительное содействие Киеву в военной сфере. Об этом сообщил госсекретарь Энтони Блинкен, выступая перед журналистами в Госдепартаменте.

Он напомнил, что на прошлой неделе американский президент Джо Байден направил законодателям запрос на выделение $24,1 млрд на оказание помощи Украине, в том числе и в военной сфере. "Я призываю Конгресс немедленно утвердить этот запрос о дополнительном финансировании", - подчеркнул госсекретарь.

"В то же время Госдепартамент работает с украинскими партнерами над вопросом предоставления долгосрочных гарантий в области безопасности, чтобы помочь Украине сдерживать и, если потребуется, защищать себя от будущей российской агрессии на протяжении длительного времени. Украина должна четко осознавать долгосрочный характер нашей поддержки и поддержки многих других стран, которые предоставят Украине аналогичные обязательства", - утверждал глава Госдепа.

После выступления Блинкена журналисты попросили заместителя руководителя пресс-службы Госдепартамента Веданта Патела прокомментировать слова госсекретаря о запросе. "Если взглянуть на весь процесс оказания Конгрессом поддержки нашим украинским партнерам, то становится ясно, что она исходит не только от обеих палат, но и от обеих партий. Мы ожидаем, что это будет продолжаться. Мы считаем, что дополнительное финансирование - это важная возможность продолжить поддержку наших украинских партнеров", - сказал дипломат, отметив, что Госдепартамент постоянно обсуждает с законодателями вопросы оказания помощи Киеву.

Он не стал подтверждать информацию о возможной передаче Украине зенитных ракетных комплексов Patriot, но подчеркнул, что США "сами предоставляют [киевским властям] различные системы, либо через союзников и партнеров". "Можно ожидать, что такое взаимодействие будет продолжаться, но мне нечего сказать [по вопросу передачи Patriot]", - заключил Пател.

Новый запрос

Вашингтонская администрация запросила 10 августа у Конгресса в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета в 2023 финансовом году, который заканчивается в США 30 сентября, $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву, а также $8,5 млрд на содействие Украине и другим странам в сфере экономики и безопасности. Как подчеркнул в связи с этим посол России в США Анатолий Антонов, запрос Белого дома демонстрирует стремление Вашингтона помогать Киеву "до последнего украинца", однако попытки американской стороны нанести поражение Москве обречены на провал.

Как свидетельствуют итоги социологического опроса, проведенного на днях по заказу телеканала CNN, 55% американцев выступают против предоставления Конгрессом США дополнительной помощи Киеву. Исследование также показало, что, по мнению 51% американцев, Соединенные Штаты уже достаточно сделали для Украины.

Целый ряд представителей оппозиционной Республиканской партии США в Конгрессе ранее уже выступал против намерения Байдена, являющегося демократом, продолжать оказание крупной финансовой помощи Украине.