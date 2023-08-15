Глава МИД Египта подтвердил приверженность комитета связи по Сирии урегулированию кризиса

Самех Шукри провел встречу в Каире с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом

КАИР, 15 августа. /ТАСС/. Арабский комитет связи по Сирии привержен возложенной на него задаче содействовать разрешению сирийского кризиса. Об этом заявил глава МИД Египта Самех Шукри на встрече в Каире с министром иностранных дел Сирии Фейсалом Микдадом.

"Шукри подчеркнул во время встречи приверженность Арабского комитета связи по Сирии выполнить возложенную на него задачу и оказать содействие в разрешении затянувшегося сирийского кризиса, протянуть руку помощи братскому сирийскому народу в преодолении выпавшего на него испытания, сохранив единство и территориальную целостность Сирии", - говорится в заявлении официального представителя МИД Египта, опубликованном на странице ведомства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Согласно информации министерства, на встрече были затронуты вопросы, связанные с состоявшимся в Каире первым заседанием комитета. Глава МИД Сирии со своей стороны рассказал "о последних событиях, касающихся ситуации в стране и усилиях, предпринимаемых сирийским правительством для решения различных аспектов сирийского кризиса". В ходе переговоров были подняты вопросы "возвращения беженцев, борьбы с терроризмом и наркотиками, сотрудничества в области безопасности со странами, соседствующими с Сирией", сообщил официальный представитель МИД.

Фейсал Микдад прибыл с официальным визитом в Каир в понедельник вечером, чтобы принять участие в первом заседании Арабского комитета связи по Сирии и провести переговоры с коллегами из Египта, Иордании, Ирака, Ливана, Саудовской Аравии.

В мае 2023 года Совет Лиги арабских государств (ЛАГ) принял решение вернуть Сирии ее место в региональном сообществе. Кроме того, была достигнута договоренность о создании специального комитета, который призван окончательно решить вопрос мирного урегулирования сирийского кризиса, а также укрепить солидарность арабских стран с народом Сирии.

Членство Дамаска в ЛАГ было приостановлено в ноябре 2011 года в разгар внутреннего кризиса в Сирии, переросшего в вооруженный конфликт. После землетрясения 6 февраля большинство арабских государств пошли на сближение с Сирией и оказали ей значительную гуманитарную помощь.