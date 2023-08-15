Президент Аргентины планирует посетить саммит БРИКС в ЮАР

Мероприятие пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Президент Аргентины Альберто Фернандес принял приглашение посетить саммит БРИКС, запланированный в августе в ЮАР, сообщили ТАСС в посольстве Аргентины.

"Насколько мы знаем, его пригласили, он принял приглашение, и он приедет в ЮАР. Это наше желание, наша воля, мы знаем, что мы должны пройти и доказать своими действиями, прежде чем вступить в БРИКС", - сообщили в диппредставительстве, отвечая на соответствующий вопрос.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит объединения пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Российский лидер Владимир Путин примет в нем участие по видеосвязи. Очно Россию на мероприятии будет представлять глава МИД Сергей Лавров. Ранее в Санкт-Петербурге 27-28 июля прошел второй саммит Россия - Африка.