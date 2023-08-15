Президент Армении выразил соболезнования российскому лидеру в связи со взрывом в Махачкале

Ваагн Хачатурян также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим

ЕРЕВАН, 15 августа. /ТАСС/. Президент Армении Ваагн Хачатурян отправил президенту России Владимиру Путину телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи со взрывом в Махачкале, приведшим к многочисленным жертвам. Об этом сегодня сообщает пресс-служба президента Армении.

"Был глубоко опечален, узнав о взрыве, который произошел в Махачкале, повлекшем за собой многочисленные жертвы. Выражаю глубочайшие соболезнования и поддержку семьям, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в телеграмме.