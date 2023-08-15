15 августа, 18:31
Взрыв на АЗС в Махачкале

Президент Армении выразил соболезнования российскому лидеру в связи со взрывом в Махачкале

Ваагн Хачатурян также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим

ЕРЕВАН, 15 августа. /ТАСС/. Президент Армении Ваагн Хачатурян отправил президенту России Владимиру Путину телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи со взрывом в Махачкале, приведшим к многочисленным жертвам. Об этом сегодня сообщает пресс-служба президента Армении.

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"Был глубоко опечален, узнав о взрыве, который произошел в Махачкале, повлекшем за собой многочисленные жертвы. Выражаю глубочайшие соболезнования и поддержку семьям, родным и близким погибших, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - говорится в телеграмме. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичАрменияРоссияДагестанХачатурян, Ваагн ГарниковичВзрыв на АЗС в Махачкале
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