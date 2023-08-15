Главы МИД Азербайджана и России обсудили процесс нормализации между Баку и Ереваном

Сергей Лавров отметил важность приверженности обязательствам, закрепленным в трехстороннем заявлении от ноября 2020 года

БАКУ, 15 августа./ТАСС/. Министры иностранных дел Азербайджана и России Джейхун Байрамов и Сергей Лавров обсудили в телефонном разговоре сотрудничество двух стран и процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского МИД.

"В ходе телефонного разговора были обсуждены повестка дня сотрудничества Азербайджана и России, процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией, а также текущая ситуация в регионе", - говорится в сообщении.

По данным МИД, Байрамов отметил, что "Армения продолжает манипулировать якобы "напряженной гуманитарной ситуацией" в регионе и существованием "блокады" и вместо того, чтобы соблюдать достигнутые договоренности по решению вопросов, связанных с использованием Лачинской дороги и других альтернативных дорог для удовлетворения потребностей армянских жителей, препятствует мирному процессу".

"Министр Сергей Лавров отметил важность приверженности обязательствам, закрепленным в трехстороннем заявлении от 10 (9 по мск) ноября 2020 года, подписанном лидерами Азербайджана, России и Армении", - указано в сообщении.

Отмечается, что министры обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.