В Таджикистане начали работу новые погранзаставы на границе с Афганистаном

Они расположены в Горно-Бадахшанской автономной области и Хатлонской области

ДУШАНБЕ, 15 августа. /ТАСС/. Новые пограничные заставы начали работу в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) и Хатлонской области Таджикистана на границе с Афганистаном. Об этом сообщили в пресс-службе президента республики Эмомали Рахмона.

По данным пресс-службы, Рахмон находится в рабочей поездке в ГБАО и лично посетил новую заставу в Дарвазском районе. "Эмомали Рахмон открыл пограничную заставу "Калаи-Хумб" в Дарвазском районе Горно-Бадахшанской автономной области", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, по видеоконференцсвязи глава государства также дал старт работе погранзастав в Мургабском, Ишкашимском, Рушанском районах ГБАО, а также в районах Фархор, Шамсиддина Шохина и Пяндж Хатлонской области. Все эти районы граничат с Афганистаном, в котором власть контролирует радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ), правительство которого не признала ни одна страна в мире. Отмечается, что все заставы построены в короткие сроки правительством республики и оснащены необходимым оборудованием.

На заставе "Калаи-Хумб" Рахмон также побеседовал с военнослужащими пограничных войск Государственного комитета по национальной безопасности и отметил, что они "должны охранять государственную границу от всех угроз и опасностей нового времени, особенно от незаконного оборота наркотиков и транснациональных преступлений".

В мае 2023 года Рахмон сообщал, что для улучшения защиты государственной границы в республике с 1991 года было создано 198 дополнительных пограничных постов. Он также отмечал, что продолжается строительство еще 53 объектов, сдача которых предусмотрена до осени 2023 года, еще будут полностью подготовлены 15 застав на высокогорных участках границы.