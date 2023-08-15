Канцелярия президента Эстонии запрашивала дополнительные деньги для визита Макрона

Пресс-секретарь канцелярии Алара Кариса заявила, что прибытие французского лидера в страну в ближайшее время не состоится

ВИЛЬНЮС, 15 августа. /ТАСС/. Канцелярия президента Эстонии Алара Кариса запрашивала дополнительные деньги для встречи президента Франции Эмманюэля Макрона и патриарха Константинопольского Варфоломея. Об этом сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.

"В прошлом году, при подаче дополнительного ходатайства на текущий бюджетный год в рамках бюджетного процесса, не было информации о том, что в этом году состоится государственный визит короля Швеции, ожидается государственный визит президента Франции и визит патриарха Константинопольского Варфоломея, который по своим затратам можно приравнять к государственному визиту. По понятным причинам отказ от таких визитов по причине ограниченности бюджета невозможен", - приводит ERR слова из письма директора президентской канцелярии Пеэпа Яхило министру финансов Марту Вырклаэву.

Пресс-секретарь канцелярии президента Эстонии заявила ERR, что визит Макрона в страну в ближайшее время не состоится.

Ранее Вырклаэв заявил, что в этом году просьба о дополнительном финансировании канцелярии президента не будет удовлетворена, сообщает гостелерадио. Конфликтом между президентской канцелярией и Министерством финансов в настоящий момент занимается специальная комиссия эстонского парламента по контролю за государственным бюджетом.