Госдеп выразил озабоченность продолжающимся сближением России и Китая

Как напомнил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведан Пател, США ранее "ясно давали понять КНР", что предоставление военной помощи Москве и содействие ей в "систематическом обходе санкций" якобы "повлекут серьезные последствия" для Пекина

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Власти США озабочены продолжающимся укреплением отношений Москвы и Пекина, Вашингтон пристально следит за этим. С таким заявлением выступил на регулярном брифинге для журналистов заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

"Мы озабочены продолжающимся сближением КНР с Россией, - отметил он. - Мы продолжаем уделять этому пристальное внимание". Как напомнил Пател, США ранее "ясно давали понять КНР", что предоставление военной помощи Москве и содействие ей в "систематическом обходе санкций" якобы "повлекут серьезные последствия" для Пекина. Представитель Госдепартамента так прокомментировал, в частности, проведение совместного морского патрулирования с участием российских и китайских боевых кораблей в Тихом океане.

В июне ВКС России и ВВС Народно-освободительной армии Китая осуществили уже шестое с 2019 года совместное воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, а также западной части Тихого океана. В июле РФ и КНР провели учения "Север. Взаимодействие-2023" в Японском море, а в конце того же месяца ВМФ России и ВМС Китая начали совместное патрулирование Тихого океана. Отряд кораблей двух стран преодолел Японское море, пролив Лаперуза, Охотское море, Камчатский пролив и Берингово море и проследовал в северные районы Тихого океана к берегам Аляски.

Как заявил ранее член Госсовета, министр обороны КНР Ли Шанфу на XI Московской конференции по международной безопасности, отношения России и Китая в военной области не направлены против третьих государств.