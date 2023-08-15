Депутат Бундестага указала на сокращение расходов на соцсферу ради поставок оружия Украине

Сара Вагенкнехт сослалась на высказывания министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, который обосновывал сокращение социальных статей бюджета на будущий год, таких как образование, пенсии и здравоохранение, тем, что "государство не может поощрять и субсидировать все подряд"

БЕРЛИН, 15 августа. /ТАСС/. Депутат германского парламента от Левой партии Сара Вагенкнехт выступила против решения властей ФРГ о сокращении бюджета на социальную сферу в то время, как руководство республики изыскивает все новые средства на финансирование поставок оружия на Украину.

Политик сослалась на высказывания министра финансов ФРГ Кристиана Линднера, который обосновывал сокращение социальных статей бюджета на будущий год, таких как образование, пенсии и здравоохранение, тем, что "государство не может поощрять и субсидировать все подряд". "На соцзащиту денег нет - зато есть на бесконечные поставки оружия на Украину: €5 млрд запланированы [министром Линднером] в бюджете страны ежегодно до 2027 года как "помощь для поддержания духа" украинских военных", - заявила Вагенкнехт в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По ее мнению, такого рода выплаты приводят лишь к "эскалации насилия" и "все больше отдаляют конец войны". В этом контексте депутат призвала власти страны оказать давление на стороны конфликта с целью прекращения огня, а не "субсидировать смерть и разрушения". "Вместо того, чтобы тратить миллиарды на [поставки] оружия, [правительству] следовало бы направить налоговые средства на борьбу с бедностью среди детей и стариков", - добавила она.

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил 14 августа, что республика заложила средства на поддержку Украины в свой бюджет на ближайшие годы. По его словам, совокупная помощь Германии, включая размещение украинских беженцев и уход за ними, оценивается в €22 млрд.