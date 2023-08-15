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обновлено 15 августа, 19:27
Военная операция на Украине

Пентагон прокомментировал информацию о "военных решениях" для экспорта зерна с Украины

Александр Щербак/ ТАСС​​​​​​, архив
© Александр Щербак/ ТАСС​​​​​​, архив

В ведомстве заявили, что США не стремятся к войне с Россией, не располагают военными возможностями в Черном море

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. США не стремятся к войне с Россией, не располагают военными возможностями в Черном море. Об этом заявила на брифинге заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, отвечая на вопрос о возможности "военных решений" для экспорта украинского зерна.

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Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации США сообщила, что Соединенные Штаты изучают варианты с целью обеспечить экспорт сельхозпродукции с Украины через дунайские порты объемом около 4 млн тонн в месяц, не исключают и "военные решения" для защиты судов, следующих в эти порты и из них.

"У нас нет каких-либо средств в Черном море", - отметила Сингх. "У меня нет сейчас каких-либо объявлений или решений, о которых можно сообщить. Это то, что мы продолжаем отслеживать, - сказала представитель ведомства. - Мы ясно заявили, что не стремимся к войне с Россией. Есть боевые действия, в которых мы оказываем поддержку Украине. Но на данный момент мне нечего объявить касательно Черного моря или какого-либо обеспечения движения судов". 

Теги:
УкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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