Глава МИД Ирана обсудил с Боррелем перспективы восстановления ядерной сделки

Глава европейской дипломатии указал на важность сотрудничества между Тегераном и Международным агентством по атомной энергии

ДУБАЙ, 15 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян провел телефонный разговор с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, в ходе которого стороны обсудили перспективы восстановления Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Как сказано в заявлении внешнеполитического ведомства исламской республики, Боррель указал на важность сотрудничества между Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), а также отметил, что продолжит прилагать усилия для возобновления ядерной сделки. "Я хотел бы подчеркнуть, что сделаю все возможное для продолжения переговоров и возвращению всех сторон к СВПД", - приводятся его слова в заявлении министерства.

Боррель также сказал, что "с оптимизмом" смотрит на перспективы восстановления соглашения.

В 2015 году "пятерка" постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германия подписали с исламской республикой Совместный всеобъемлющий план действий, нацеленный на преодоление кризиса вокруг иранской ядерной программы. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из этой договоренности. Действующий глава американской администрации Джо Байден, представляющий партию демократов, неоднократно сигнализировал о готовности вернуть Вашингтон в ядерную сделку.

Россия, Великобритания, Германия, Китай, США и Франция с апреля 2021 года ведут с Ираном в Вене переговоры о восстановлении СВПД в его первоначальном виде. 10 ноября 2022 года генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что очередной раунд переговоров с представителями исламской республики завершился в австрийской столице без какого-либо результата.