15 августа, 19:49

В Латвии отзывают из отпусков пограничников для усиления охраны границы с Белоруссией

EPA-EFE/ Valda Kalnina
© EPA-EFE/ Valda Kalnina

В Государственной пограничной службе республики сообщили, что зафиксировали 96 попыток ее незаконного пересечения за минувшие сутки

ВИЛЬНЮС, 15 августа. /ТАСС/. Государственная пограничная служба Латвии отзывает из отпусков своих сотрудников для усиления охраны границы с Белоруссией. Об этом сообщило погранведомство.

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"Решение принято в связи с растущей гибридной угрозой на латвийско-белорусской границе, где в минувшие сутки было зафиксировано 96 попыток ее незаконного пересечения", - отмечается в сообщении.

Государственная погранслужба прекращает предоставление сотрудникам ежегодных отпусков, а должностные лица, ранее ушедшие в отпуска, из них отзываются. Ведомство также отметило, что мобилизует пограничников, находящихся на дополнительной службе, и запросило помощи вооруженных сил и национальной полиции.

Кабинет министров Латвии еще 8 августа принял решение о введении усиленного режима охраны белорусско-латвийской границы в связи с ростом потока нелегальных мигрантов и присутствием на территории Белоруссии бойцов ЧВК "Вагнер". 

Теги:
БелоруссияЛатвия
© Информационное агентство ТАСС
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