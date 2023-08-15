Армия Тайваня подтвердила информацию об инциденте с детонацией ракеты во время стрельб

Военные начали проверку ЧП, сообщил начальник штаба ВВС острова генерал-лейтенант Цао Цзиньпин

ГОНКОНГ, 15 августа. /ТАСС/. ВВС Тайваня проводят расследование в связи с взрывом ракеты во время стрельб. Об этом на пресс-конференции заявил начальник штаба ВВС острова генерал-лейтенант Цао Цзиньпин.

"Действительно, сегодня во время проведения стрельб имела место необычная детонация некоторого боеприпаса", - сказал он. Представитель ВВС оставил без внимания вопрос журналистов о том, была ли это ракета зенитно-ракетного комплекса Patriot, однако указал, что военные начали проверку инцидента.

"Что касается подлинных причин и последующей ситуации, то нам необходимо будет постепенно провести проверку. Неважно, были ли участвовавшие в стрельбах боеприпасы хорошими или плохими, штатная была ли работа или нет, нам необходимо провести детальный анализ и сделать выводы для последующей боевой подготовки", - добавил генерал-лейтенант.

Ранее тайваньская газета "Цзыю шибао" сообщила о том, что во время стрельб из ЗРК Patriot на военной базе Цзюпэн одна из ракет по неизвестной причине взорвалась всего через несколько секунд после запуска.

Этот уже второй инцидент на базе Цзюпэн с начала месяца: 3 августа там произошло воспламенение ракетного топлива. Не менее четырех человек получили ожоги от 30% до 80% поверхности тела.