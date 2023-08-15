Конгрессвумен осудила Байдена за помощь Киеву вместо пострадавших от пожаров на Гавайях

Марджори Тейлор-Грин указала на то, что президент США выделяет одноразовый платеж в $700 согражданам, "которые потеряли все в огне Лахайны", но при этом намерен отправить очередные $20 млрд Украине

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден тратит миллиарды долларов на Украину, но не готов предоставить достаточную помочь американцам, пострадавшим в пожарах на Гавайях. Такое мнение выразила член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия).

"Байден выделяет одноразовый платеж в $700 бедным людям, которые потеряли все в огне Лахайны (туристический город на гавайском острове Мауи - прим. ТАСС), но хочет отправить очередные $20 млрд Украине!" - написала она на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Конгрессвумен уверена, что людям, которые потеряли в пожарах свои дома, требуется более существенная помощь, чем сумма, которая позволит "один раз сходить в [магазин]" или "быть может, несколько раз переночевать в гостинице".

"Наше правительство каждый месяц отправляет Украине $1 млрд, чтобы финансировать их [украинцев] правительство, но не может потратить больше $700 на домохозяйство для американцев, которые потеряли все?!" - задалась вопросом Тейлор-Грин.

Нынешние лесные пожары на Гавайях стали самыми смертоносными в США за последнее столетие. Губернатор сообщил, что ущерб от "крупнейшего стихийного бедствия" в истории штата оценивается в $6 млрд. Около 500 сотрудников различных федеральных ведомств помогают местным жителям преодолеть последствия пожаров.

Ранее газета The New York Times информировала, что жители острова Мауи жалуются на недостаток помощи со стороны властей. По ее данным, многие жители западной части острова, вынужденные покинуть свои дома, получают куда больше помощи от волонтеров, чем от правительства.