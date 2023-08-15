15 августа, 20:52
Военный переворот в Судане

Судан откроет воздушное пространство в восточной части страны

Также власти страны распорядились возобновить работу аэронавигационного центра в Порт-Судане

ДУБАЙ, 15 августа. /ТАСС/. Управление гражданской авиации со вторника отменяет ограничения на полеты в восточной части воздушного пространства страны. Об этом сообщил международный аэропорт Хартума.

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"Управление гражданской авиации направило летному составу извещение NOTAM об открытии воздушного пространства Судана для движения по маршрутам в восточной части страны с 15 августа 2023 года", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице аэропорта на Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Кроме того, ведомство распорядилось возобновить работу аэронавигационного центра в городе Порт-Судан.

Ограничения на полеты были введены 22 апреля в связи с вооруженным конфликтом между суданской армией и силами быстрого реагирования и с тех пор неоднократно продлевались. Решение об открытии воздушного пространства Судана принято впервые с начала конфликта. 

Теги:
СуданВоенный переворот в Судане
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