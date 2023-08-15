Премьер Нигера заявил о готовности страны к диалогу

Али Ламин Зейн отметил, что страна ожидает уважения ее суверенитета

ПАРИЖ, 15 августа. /ТАСС/. Глава сформированного мятежниками правительства Нигера Али Ламин Зейн заявил президенту Чада Махамату Идриссу Деби Итно о готовности продолжать диалог для выхода из кризиса, одновременно призвав уважать суверенитет его страны. Об этом он рассказал журналистам после встречи с главой государства.

"Мы прибыли с посланием от главы государства Нигер генерала [Абдурахмана] Тчиани, в котором он выражает свою солидарность и просит всех нас возобновить это чувство добрососедства и братства между Чадом и Нигером", - приводит его слова радио RFI.

Он также разъяснил президенту Чада особенности "переходного процесса", который переживает его страна и "подтвердил готовность оставаться открытыми и обмениваться мнениями со всеми сторонами". В то же время он указал на важность сохранения независимости Нигера.

"Нужно, чтобы это прозвучало: это суверенная страна. Мы должны разговаривать со всеми партнерами, которые это понимают. Мы не закрыты. И мы полны решимости двигаться вперед", - сказал он.

Зейн прибыл в чадскую столицу Нджамену во вторник, где перед встречей с главой государства также провел переговоры с премьер-министром Салехом Кебзабо. Президент Чада Махамат Идрисс Деби Итно посетил Нигер спустя пять дней после произошедшего там переворота и встретился со свергнутым президентом страны Мохамедом Базумом и лидером мятежников генералом Абдурахманом Тчиани. Президент Чада побывал в Нигере после того, как 30 июля провел встречу с президентом Нигерии Болой Тинубу - действующим председателем Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS).