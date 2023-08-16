Посол Израиля на Украине сообщил о передаче Киеву нескольких тонн медикаментов

В церемонии передачи гуманитарного груза приняли участие заместитель посла Лирон Финкельштейн и официальные представители Украины

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 августа. /ТАСС/. Израильский гуманитарный груз с медикаментами для нужд Минздрава Украины доставлен в Киев и передан во вторник украинской стороне. Об этом сообщил посол Израиля на Украине Михаил Бродский.

"Израиль передал несколько тонн медикаментов Министерству здравоохранения Украины. Церемония передачи прошла сегодня в Киеве с участием заместителя посла Израиля на Украине Лирон Финкельштейн и украинских официальных представителей", - написал дипломат в своем Telegram-канале.

Ранее Бродский сообщал, что партия медикаментов будет передана Израилем Киеву по запросу украинской стороны. Днем ранее состоялся телефонный разговор глав МИД Израиля и Украины Эли Коэна и Дмитрия Кулебы. Они, в частности, обсудили вопрос медицинского страхования украинских беженцев в Израиле.