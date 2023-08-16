Пилот F-16 ВВС Тайваня по ошибке сбросил бомбу весом 900 кг возле корабля береговой охраны

Инцидент произошел 9 августа у побережья в районе базы Цзюпэн

ГОНКОНГ, 16 августа. /ТАСС/. Истребитель ВВС Тайваня из-за ошибки пилота сбросил 900-килограммовую авиабомбу рядом с кораблем береговой охраны острова. Об этом на пресс-конференции заявил начальник штаба ВВС острова генерал-лейтенант Цао Цзиньпин.

Как указал он, инцидент произошел 9 августа у побережья в районе базы Цзюпэн, когда истребитель F-16V в ходе учебного полета выполнял поражение условных целей при помощи авиабомб Mk-84 весом 2000 фунтов (около 908 кг). По его словам, причиной инцидента стала ошибка пилота: из-за неправильных действий летчика бомба упала слишком далеко от предполагаемой цели. Пилот и его инструктор будут привлечены к ответственности.

Начальник штаба ВВС подчеркнул, что инцидент стал возможным из-за того, что предполагаемая цель и корабль береговой охраны находились на одной оси относительно самолета. "Точное расстояние измерить нельзя. Согласно показаниям членов экипажа корабля береговой охраны, они не видели места взрыва, поэтому расстояние, по предварительным оценкам, составляло по меньшей мере нескольких морских миль. Это не могло произойти рядом с кораблем", - добавил он. Генерал-лейтенант подчеркнул, что ВВС проведут тщательный анализ причин инцидента.

Как отмечает в связи с этим газета "Тайбэй шибао", несколько военнослужащих береговой охраны ранее заявляли о том, что им пришлось обратиться за медицинской помощью из-за сильной ударной волны.