Глава китайского Минобороны начнет визит в Белоруссию

В Минск Ли Шанфу приедет из России, где он принимал участие в XI Московской конференции по международной безопасности

МИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Член Центрального военного совета и Госсовета, министр обороны Китая генерал-полковник Ли Шанфу в среду прибудет с трехдневным официальным визитом в Белоруссию, где обсудит с руководством страны и оборонного ведомства республики актуальные вопросы двустороннего военного сотрудничества. Также запланировано посещение объектов Вооруженных сил Белоруссии.

В Минск Ли Шанфу приедет из России, где накануне он принимал участие в XI Московской конференции по международной безопасности, проходившей в подмосковном парке "Патриот". В своем выступлении глава оборонного ведомства КНР заявил, что Пекин продолжит укреплять механизм сотрудничества в области безопасности со странами - членами Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также с Белоруссией, которая подписала с ШОС меморандум об обязательствах, запустивший процедуру ее полноценного присоединения к организации.

Поездка министра обороны Китая в Белоруссию станет первым визитом столь высокого уровня по линии военного сотрудничества за последние пять лет. Его цель - укрепление и расширение военного и военно-технического сотрудничества Пекина и Минска, для которого Китай является одним из приоритетных направлений внешней политики. Как ожидается, в ходе встреч представителей оборонных ведомств двух стран будут намечены направления сотрудничества на ближайшую перспективу, а также пройдет обмен мнениями о текущем положении в сфере международной и региональной безопасности.

С белорусским коллегой Виктором Хрениным Ли Шанфу в предыдущий раз встречался в конце апреля в рамках проходившего в Нью-Дели заседания Совета министров обороны ШОС.

Многолетнее сотрудничество

Военное сотрудничество Белоруссии и Китая осуществляется на основании соглашения между министерствами обороны двух стран, заключенного в мае 2010 года. До начала пандемии оборонные ведомства организовывали обмены визитами высокого и экспертного уровней, обучение представителей Вооруженных сил Белоруссии и Народно-освободительной армии Китая в военных учебных заведениях двух стран и совместные тренировки. Также белорусские и китайские военнослужащие участвовали в конкурсах в рамках Армейских международных игр. С началом эпидемии COVID-19 мероприятия двустороннего военного сотрудничества приостановили.

В середине апреля этого года на встрече в Минске представителей Минобороны Белоруссии с атташе по вопросам обороны при посольстве КНР старшим полковником Лю Чжэ стороны обсудили вопросы активизации двустороннего военного сотрудничества после окончания пандемии.

На состоявшемся в Минске в конце июля торжественном мероприятии по случаю 96-летия со дня создания Народно-освободительной армии Китая Хренин подчеркнул, что "сотрудничество с Китаем в целом, как и его военная составляющая в частности, является важнейшим приоритетом внешней политики" Белоруссии. По словам министра обороны, надежным фундаментом для развития белорусско-китайского сотрудничества являются "исторически сложившиеся отношения дружбы между государствами". Выступая на мероприятии, атташе Лю Чжэ выразил уверенность в том, что в дальнейшем обмены и практическое сотрудничество между вооруженными силами КНР и Белоруссии принесут еще больше результатов и внесут большой вклад в укрепление мировой и региональной стабильности.

С 28 февраля по 2 марта проходил визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Китай, в ходе которого он и председатель КНР Си Цзиньпин приняли совместное заявление о дальнейшем развитии образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства двух стран в новую эпоху. В нем, в частности, стороны договорились "укреплять сотрудничество в оборонной, правоохранительной сферах и сфере безопасности, углублять сотрудничество, в том числе в области подготовки военных кадров, совместной борьбы с транснациональной преступностью и терроризмом, вести совместную превентивную борьбу с цветными революциями".

Также Белоруссия и Китай будут совместно поддерживать международную систему, ядром которой является ООН. При этом Минск и Пекин решительно выступают "против любых проявлений гегемонизма и политики грубой силы, включая нелегитимные односторонние санкции и принудительные меры", и намерены оказывать взаимную поддержку "в смягчении негативных последствий применения незаконных односторонних принудительных мер".