Посол Тегерана в Москве заявил о готовности Ирана к полной отмене виз с Россией

Казем Джалали уточнил в интервью "Известиям", что стороны сейчас находятся в самом начале пути реализации соглашения о безвизовых групповых туристических поездках

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Иран готов пойти на полную отмену виз с Россией, сейчас ожидаются соответствующие решения иранских должностных лиц для реализации этого желания на практике. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали в интервью газете "Известия".

Дипломат отметил, что Иран и Россия сейчас находятся "в самом начале пути" реализации соглашения о безвизовых групповых туристических поездках. "Что касается полной отмены виз между нашими странами, я бы хотел отметить, что в Исламской Республике Иран полностью готовы к этому шагу - отменить визы, чтобы граждане наших государств могли свободно ездить друг к другу. Естественно, мы ждем соответствующих решений от наших должностных лиц, после чего эти меры будут утверждены и переведены в практическую плоскость", - сказал Джалали.

Посол добавил, что в Иране "рады пригласить россиян" в зимний период на южное побережье Персидского залива, поскольку "в это время года там очень тепло". "Кроме того, в этой части страны есть множество островов - Киш, Кешм, порты Чабехар, города Бендер-Аббас, Бушер, провинции Хузестан, Ахваз и другие. Интересной для россиян может стать и центральная часть Ирана, где в основном пустыни. Граждане РФ привыкли к лесам, зелени, озерам, рекам, а у нас в центре страны - пустыни, и там тоже можно провести некоторое время и познакомиться с такой природой. Кроме того, у нас много заповедников, в которых есть редкие представители флоры и фауны", - отметил Джалали.

О том, что Россия и Иран в 2023 году планируют реализовать соглашение о безвизовых групповых туристических поездках между странами, сообщил в марте текущего года министр экономического развития РФ Максим Решетников. Соглашение было заключено 1 июля 2021 года. В его рамках граждане двух стран могут посещать другую страну без виз с туристическими целями в составе групп до 50 человек на срок не более 15 дней. В итоге безвизовый групповой туристический обмен между Россией и Ираном был запущен с 1 августа.