Президент Нигерии заявил о стремлении сохранить санкции ECOWAS в отношении Нигера

Бола Тинубу также осудил вмешательство в демократическое управление, назвав его неприемлемым для сообщества

РАБАТ, 16 августа. /ТАСС/. Президент Нигерии, действующий председатель Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) Бола Тинубу встретился во вторник в Абудже с министром иностранных дел Габона Эрманом Имонго, с которым обсудил ситуацию в Нигере, где в конце июля военные мятежники отстранили от власти президента Мохамеда Базума.

Имонго прибыл в столицу Нигерии в качестве специального посланника президента Габона Али бен Бонго Ондимбы, который в настоящее время занимает пост председателя Экономического сообщества центральноафриканских государств (ЭСЦАГ), сообщает информационный портал Vanguard.

"Я ценю солидарность и поддержку президента Бонго по поводу ситуации в Нигере. Мы работаем над тем, чтобы не усугублять проблему. Я понимаю страх нашего народа перед любой формой военных действий. Мы работаем над тем, чтобы санкции [в отношении Нигера] оставались в силе, и мы следуем им в точности", - заявил в ходе встречи Тинубу.

"Мы рады узнать, что ЭСЦАГ поддерживает нас в этом. Вмешательство в демократическое управление неприемлемо для ECOWAS", - добавил нигерийский лидер.