Сбежавший в КНДР американский солдат будет просить убежища

Военный выразил свое разочарование "несправедливым американским обществом"

ТОКИО, 16 августа. /ТАСС/. Американский военнослужащий Трэвис Кинг, который в июле самовольно пересек демаркационную линию со стороны Республики Корея и был взят под стражу в КНДР, намеревается просить убежища там или в третьей стране. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

ЦТАК опубликовало результаты предварительного расследования, проведенного соответствующими службами КНДР. В ходе расследования Трэвис Кинг признался, что "питал антипатию к нечеловеческому унижению, расовой дискриминации в американских войсках и решил перейти в КНДР", пишет агентство. ЦТАК подчеркивает, что американский военнослужащий "разочаровался в несправедливом американском обществе и выразил готовность просить убежища в КНДР или третьей стране".

Отмечается, что расследование по делу Кинга, который признался, что незаконно проник в КНДР, продолжается.

Реакция США

Министерство обороны США не может подтвердить опубликованную ЦТАК информацию о том, что Кинг готов искать убежища в Северной Корее или другой стране, и по-прежнему работает над его возвращением в Соединенные Штаты, сообщила телекомпания NBC.

Как заявил NBC представитель Пентагона, американское оборонное ведомство "не может проверить эти утверждения". "В центре нашего внимания остается его безопасное возвращение. Для министерства в приоритете вернуть рядового Кинга домой, и мы работаем, задействуем все возможные каналы, чтобы достичь этого", - сказал он.

18 июля Министерство обороны США подтвердило, что американский военнослужащий самовольно пересек демаркационную линию со стороны Республики Корея и был взят под стражу в КНДР. Сообщалось, что военного должны были доставить из Южной Кореи в США для дисциплинарного взыскания.