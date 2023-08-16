Лидер КНДР отправил венок к монументу в память о советских воинах, освобождавших Корею

От имени Кем Чен Ына венок к Монументу освобождения в Пхеньяне возложил секретарь правящей партии страны

СЕУЛ, 16 августа. /ТАСС/. От имени лидера КНДР Ким Чен Ына у Монумента освобождения в Пхеньяне был возложен венок с надписью: "Мы не забудем подвиг павших советских воинов". Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи.

Возложение состоялось 15 августа по случаю годовщины освобождения Корейского полуострова от японского господства. От имени Ким Чен Ына это сделал секретарь Трудовой партии Кореи Ли Иль Хван. Перед монументом был выстроен почетный караул Корейской народной армии.

В церемонии приняли участие председатель Пхеньянского городского народного комитета Чвэ Хи Тхэ, заместитель министра иностранных дел Им Чхон Ир, председатель Корейского общества дружбы с РФ, зампред Комитета культурной связи с заграницей КНДР Ким Хо Ён. Присутствовавшие почтили память воинов Красной армии.

Как сообщило посольство РФ в Пхеньяне на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской), в церемонии приняли участие российские дипломаты, в том числе посол Александр Мацегора, а также сотрудники министерства иностранных дел КНДР, министерства обороны и других ведомств.

14 августа в преддверии праздника российский посол устроил прием в дипломатическом клубе. На нем присутствовали заместитель министра иностранных дел Им Чхон Ир, заместитель министра внешнеэкономических дел Чи Гён Су, председатель Корейского общества дружбы с РФ, зампред Комитета культурной связи с заграницей КНДР Ким Хо Ён.