Пресс-секретарь Белого дома случайно опубликовала пост от имени президента США

Публикацию удалили менее чем через 30 минут

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер по ошибке опубликовала пост в социальной сети X (ранее Twitter) от имени президента США Джо Байдена. На это во вторник обратила внимание газета The Washington Examiner.

"Инвестировать в Америку - значит инвестировать во всю Америку. Когда я баллотировался в президенты, я пообещал, что не обойду вниманием никакую часть страны", - цитирует издание сообщение Жан-Пьер. Оно было опубликовано в 15:05 по местному времени (22:05 мск), но менее чем через полчаса пост удалили, указывает газета.