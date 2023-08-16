16 августа, 01:14

Пресс-секретарь Белого дома случайно опубликовала пост от имени президента США

AP Photo/ Evan Vucci
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер
© AP Photo/ Evan Vucci

Публикацию удалили менее чем через 30 минут

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер по ошибке опубликовала пост в социальной сети X (ранее Twitter) от имени президента США Джо Байдена. На это во вторник обратила внимание газета The Washington Examiner.

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"Инвестировать в Америку - значит инвестировать во всю Америку. Когда я баллотировался в президенты, я пообещал, что не обойду вниманием никакую часть страны", - цитирует издание сообщение Жан-Пьер. Оно было опубликовано в 15:05 по местному времени (22:05 мск), но менее чем через полчаса пост удалили, указывает газета. 

Теги:
СШАБайден, ДжоЖан-Пьер, Карин
© Информационное агентство ТАСС
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