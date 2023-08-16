Трампу предписали добровольно явиться в тюрьму штата Джорджия для ареста

Он и другие обвиняемые по делу о вмешательстве в выборы должны сделать это до 25 августа

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп и другие обвиняемые по делу о вмешательстве в выборы в штате Джорджия должны будут до 25 августа добровольно явиться в тюрьму округа Фултон (штат Джорджия), где они будут формально арестованы. Об этом говорится в заявлении офиса шерифа этого округа.

"На данный момент, исходя из установок, полученных от офиса генпрокурора и судьи, ожидается, что все 19 обвиняемых будут приняты в тюрьме на Райс-стрит [тюрьма округа Фултон]", - говорится в заявлении шерифа, которое приводит телекомпания CNN. Она поясняет, что по прибытии в тюрьму обвиняемые пройдут формальную процедуру ареста - их обыщут, сфотографируют, а также возьмут у них отпечатки пальцев. Обычно стороны заранее согласовывают условия освобождения обвиняемых после их добровольной сдачи властям, отмечает CNN.

Прокурор округа Фултон Фэни Уиллис ранее заявила, что Трампу и другим обвиняемым предписано сдаться властям не позднее 25 августа, после чего они должны будут предстать перед судом. На данный момент неизвестно, когда именно это произойдет, дату первичных слушаний устанавливает судья, поясняет CNN. "Не забывайте, что обвиняемые могут явиться в любой момент, тюрьма открыта 24 часа в сутки, семь дней в неделю", - отметили в офисе шерифа.

В понедельник большое жюри присяжных в штате Джорджия выдвинуло против экс-президента, его адвокатов, помощников, сотрудников избирательного штаба и местных представителей Республиканской партии обвинения по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году. Им фактически инкриминируется создание организованной группы, пытавшейся пересмотреть результаты волеизъявления. Выдвинутые против Трампа в Джорджии обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок не менее 20 лет. Судебный процесс по существу планируется начать в течение ближайших шести месяцев.