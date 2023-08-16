Ташкент и Вашингтон подписали меморандум о поддержке стратегии "Цифровой Узбекистан-2030"

В ходе переговоров стороны также обсудили продвижение цифровой экономики

ТАШКЕНТ, 16 августа. /ТАСС/. Министерство цифровых технологий Узбекистана и Агентство Соединенных Штатов по международному сотрудничеству USAID подписали в Вашингтоне меморандум о поддержке стратегии "Цифровой Узбекистан-2030". Об этом сообщило интернет-издание "Газета.uz".

По его данным, министр цифрового развития Узбекистана Шерзод Шерматов и заместитель администратора USAID Изабель Коулман подписали этот документ в Вашингтоне 15 августа.

"Как сообщает USAID, в рамках меморандума американское агентство поддержит реализацию стратегии "Цифровой Узбекистан-2030". USAID также окажет содействие в развитии секторов информационных технологий и коммуникаций в стране путем привлечения в IT молодежи и женщин, объединения технических образовательных учреждений, поддержки роста частного сектора и участия в других инициативах в сфере IT", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе переговоров стороны также обсудили продвижение цифровой экономики и укрепления частного сектора.

Президент Шавкат Мирзиёев в сентябре 2020 года подписал указ об утверждении стратегии "Цифровой Узбекистан-2030". Документ направлен на ускоренную цифровизацию страны, он включает в себя дорожную карту по ее реализации, а также программы по цифровизация регионов и отраслей.