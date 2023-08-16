16 августа, 05:40
Палестино-израильский конфликт

Армия Израиля сообщила о перестрелке с радикалами, атаковавшими военный пост близ Наблуса

Военные задержали одного из раненых вооруженных подозреваемых и изъяли винтовку М-16 и автомобиль

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 августа. /ТАСС/. Армия обороны Израиля сообщила о перестрелке с вооруженными радикалами, атаковавшими израильский военный пост у крупного палестинского города Наблус на Западном берегу реки Иордан.

"Несколько нападавших обстреляли из автомобиля военный пост близ города Наблус. Солдаты открыли огонь по нападавшим, были зафиксированы попадания. Военные задержали одного из раненых вооруженных подозреваемых и изъяли винтовку М-16 и автомобиль, использовавшиеся в нападении", - сообщила армейская пресс-служба. В заявлении отмечается, что "сообщений о ранениях среди военнослужащих не поступало".

Военные добавили, что "в автомобиле были обнаружены самодельные взрывные устройства, граната, амуниция и более 10 гильз". 

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