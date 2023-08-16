16 августа, 06:12

CNN: СБУ признала ответственность за теракты против России с помощью морских беспилотников

Национальный антитеррористический комитет РФ/ ТАСС
Поврежденный участок Крымского моста, 17 июля 2023 года
© Национальный антитеррористический комитет РФ/ ТАСС

По словам главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, ведомство самостоятельно разработало морские БЛА, которые использовались при недавних атаках на Крымский мост, военно-морскую базу в Новороссийске и танкер "Сиг" у Керченского пролива

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк признал ответственность Киева за террористические атаки против России с использованием морских беспилотников. Об этом сообщает телеканал CNN.

Читайте также
Что известно об атаке на Крымский мост

По его словам, ведомство самостоятельно, без участия частных компаний разработало морские беспилотники, которые использовались при недавних атаках на Крымский мост, военно-морскую базу в Новороссийске и танкер "Сиг" у Керченского пролива.

Телеканал также распространил предоставленные СБУ кадры, как утверждается, снятые с беспилотника в момент удара по Крымскому мосту.

В Минобороны РФ сообщали, что в ночь на 4 августа российские корабли уничтожили два украинских безэкипажных катера, которые пытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск. Глава администрации Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что атаку безэкипажных катеров отражали экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец". Кроме того, в ночь на 5 августа на южном подходе к Керченскому проливу украинской стороной был атакован российский танкер "Сиг". 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеАтака на Крымский мост
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация