CNN: СБУ признала ответственность за теракты против России с помощью морских беспилотников

По словам главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, ведомство самостоятельно разработало морские БЛА, которые использовались при недавних атаках на Крымский мост, военно-морскую базу в Новороссийске и танкер "Сиг" у Керченского пролива

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк признал ответственность Киева за террористические атаки против России с использованием морских беспилотников. Об этом сообщает телеканал CNN.

По его словам, ведомство самостоятельно, без участия частных компаний разработало морские беспилотники, которые использовались при недавних атаках на Крымский мост, военно-морскую базу в Новороссийске и танкер "Сиг" у Керченского пролива.

Телеканал также распространил предоставленные СБУ кадры, как утверждается, снятые с беспилотника в момент удара по Крымскому мосту.

В Минобороны РФ сообщали, что в ночь на 4 августа российские корабли уничтожили два украинских безэкипажных катера, которые пытались атаковать военно-морскую базу Новороссийск. Глава администрации Новороссийска Андрей Кравченко сообщил, что атаку безэкипажных катеров отражали экипажи кораблей "Оленегорский горняк" и "Суворовец". Кроме того, в ночь на 5 августа на южном подходе к Керченскому проливу украинской стороной был атакован российский танкер "Сиг".