FT: поставки новой системы связи британским ВС откладываются на пять лет

По мнению члена комитета по обороне Палаты общин Марка Франсуа, провал с реализацией проекта грозит стать "следующей катастрофой" в сфере закупок Минобороны после задержки поставок боевых бронированных машин Ajax

ЛОНДОН, 16 августа. /ТАСС/. Поставки системы связи и информации нового поколения (TacCIS) Morpheus Вооруженным силам Великобритании задерживаются на пять лет. Об этом сообщила газета Financial Times.

По ее данным, система Morpheus, разработка и внедрение которой оцениваются в $4 млрд, должна была поступить в ВС в середине этого десятилетия, однако это вряд ли произойдет раньше 2030 года. По словам исполнительного директора по закупкам вооружений Минобороны Великобритании Джеймса Картлиджа, запланированное введение системы в эксплуатацию в 2025 году не состоится. "Пересмотренная [дата] еще не определена в ожидании переговоров" с американской компанией General Dynamics - головным подрядчиком на первом этапе проекта, на который уже израсходовано $873 млн, уточнил он.

По мнению члена комитета по обороне Палаты общин британского парламента Марка Франсуа, провал с реализацией проекта TacCIS грозит стать "следующей катастрофой" в сфере закупок Минобороны после задержки поставок боевых бронированных машин Ajax.

В 2014 году Великобритания заключила с компанией General Dynamics UK контракт в размере $7 млрд на 589 боевых бронированных машин Ajax. На эти цели уже израсходовано $4,5 млрд, британским ВС переданы только 26 машин. Их испытания дважды приостанавливались из-за проблем, связанных с ухудшением слуха у членов экипажей.