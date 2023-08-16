Из Одесского порта вышло судно-контейнеровоз, находившееся там с начала СВО

При этом кто является владельцем судна и под каким флагом оно ходит неизвестно

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Судно-контейнеровоз водоизмещением 110 тыс. тонн вышло из Одесского порта, где оно находилось с момента, предшествовавшего началу специальной военной операции России на Украине. Об этом сообщило одесское издание "Думская".

По данным издания, длина судна 300 метров, ширина 48 метров, водоизмещение 110 тыс. тонн. При этом "Думская" не сообщает, кто является владельцем судна и под каким флагом оно ходит.

Турецкий министр обороны Яшар Гюлер заявил 12 августа, что Турция обсуждает с Москвой и Киевом вопрос возвращения заблокированных на Украине турецких кораблей, но гарантий этого пока нет. Он сообщил, что в портах Украины находятся 12 турецких торговых судов и один поврежденный судовой кран.

17 июля Россия отказалась продолжить участие в заключенной год назад зерновой сделке, предусматривавшей безопасный вывоз украинского зерна по Черному морю и создание условий для экспорта сельхозпродукции и удобрений из России, поскольку другие страны не выполнили свои обязательства в той части договоренностей, которая касалась поставок российской продукции на мировой рынок. Позднее Министерство обороны РФ заявило, что Москва из-за прекращения зерновой сделки с 00:00 мск 20 июля будет считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения, а страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. Помимо этого, в ведомстве сообщили, что ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. 10 августа Украина объявила о временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих из или в порты Черноморск, Одесса и Южный.