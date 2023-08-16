Суд Таиланда отверг обращение о повторном выдвижении Лимчароенрата кандидатом в премьеры

Управление омбудсмена ранее попросило суд вынести формальное постановление об отклонении его кандидатуры и обязать парламент отложить выборы нового премьера до вынесения вердикта

БАНГКОК, 16 августа. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Таиланда единогласным решением отказался пересмотреть решение парламента о недопущении повторного выдвижения кандидатом в премьер-министры лидера левоцентристской партии "Движение вперед" Питы Лимчароенрата. Об этом сообщила газета Matichon.

Управление омбудсмена Таиланда ранее обратилось с просьбой в суд вынести формальное постановление об отклонении кандидатуры Лимчароенрата и обязать парламент отложить выборы нового премьера до вынесения вердикта. Это связано с поступлением многочисленных жалоб от общественности и членов парламента после того, как совместное заседание обеих палат 750-местной Национальной ассамблеи 19 июля отклонило повторное выдвижение кандидатуры Лимчароенрата на пост главы правительства.

На заседании парламента, прошедшем 13 июля, лидер партии "Движение вперед" не получил достаточной поддержки членов парламента, чтобы занять кресло премьера. КС Таиланда 19 июля принял решение приостановить действие депутатский мандат Лимчароенрата до вынесения решения суда, поскольку тот подозревается во владении акциями телеканала iTV на момент проведения парламентских выборов, что запрещено конституцией. Депутаты и сенаторы Национальной ассамблеи тогда же выступили против повторного выдвижения его кандидатуры. Это решение вызвало недовольство общественности, поскольку, согласно таиландскому законодательству, кандидат в премьеры необязательно должен быть членом парламента.

"Движение вперед" победило на прошедших 14 мая парламентских выборах и получило 151 депутатское кресло в 500-местной Палате представителей. Другой представитель оппозиции в лице партии "Для тайцев" ("Пхыа Тхаи") смог провести в парламент 141 депутата. После неудачной попытки "Движения вперед" сформировать правительство партия "Для тайцев" официально выдвинула кандидатом в премьер-министры Таиланда Сеттху Тхависина и возглавила процесс создания новой правительственной коалиции уже без участия "Движения вперед".