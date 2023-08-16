Делегацию Белоруссии на саммите БРИКС возглавит глава МИД Алейник

Республика впервые примет участие в саммите объединения

МИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Белоруссия впервые примет участие в саммите БРИКС, делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Алейник. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МИД республики.

"У нас есть соответствующее приглашение, и наша делегация обязательно планирует там быть, - сказали в ведомстве. - По поручению главы государства нашу делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Алейник".

В МИД пояснили, что республика "впервые примет участие в мероприятиях саммита - диалогах "Африка аутрич" и "БРИКС плюс", которые пройдут на следующей неделе в Йоханнесбурге.

"Данная оказия также традиционно будет использована для организации на полях саммита встреч руководителя белорусской делегации с коллегами из ряда других стран", - добавили в пресс-службе.

Саммит БРИКС пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа и станет крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Президент России Владимир Путин примет участие в этом мероприятии по видеосвязи. Очно российскую сторону будет представлять министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.