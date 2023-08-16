Глава мятежного кабмина Нигера заявил о поддержке со стороны президента Чада

Али Ламин Зейна сообщил об этом после визита в Нджамену

ПРЕТОРИЯ, 16 августа. /ТАСС/. Глава сформированного мятежниками правительства Нигера Али Ламин Зейна заявил в ходе визита в Нджамену, что заручился поддержкой со стороны президента переходного периода Чада Махамата Идрисса Деби Итно.

"Нас хорошо приняли, мы получили очень хорошие советы. Мы также отметили твердую приверженность Чада поддержке Нигера на этом весьма особом этапе", - приводит слова премьера сенегальский портал Senego.

Как подчеркивает издание, первый визит Зейна в Чад демонстрирует стремление нигерского правительства к обретению международного признания. По данным портала, премьер-министра Нигера в поездке сопровождали и другие члены правительства. Отмечается, что выбор направления для первого визита мог быть связан с тем, что Зейн хорошо знает Чад, так как ранее представлял там Африканский банк развития.

Премьер Нигера прибыл в чадскую столицу Нджамену во вторник. Перед встречей с главой государства он также провел переговоры с премьер-министром Салехом Кебзабо.

Идрисс Деби Итно посетил Нигер спустя пять дней после произошедшего там переворота и встретился со свергнутым президентом страны Мохамедом Базумом и лидером мятежников генералом Абдурахманом Тчиани. Президент Чада побывал в Нигере после того, как 30 июля провел встречу с президентом Нигерии Болой Тинубу - действующим председателем Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS).

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума от власти. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Базум остается под стражей в своей резиденции, но при этом общается по телефону с лидерами и представителями других государств.