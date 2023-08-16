Глава польского концерна заявил о лидерстве страны на европейском рынке боеприпасов

По словам председателя Polska Grupa Zbrojeniowa Себастиана Хвалека, Польша располагает одними из самых больших производственных мощностей по их производству

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Польша является лидером на современном европейском рынке производства боеприпасов. Об этом заявил в интервью агентству РАР председатель польского оборонного концерна Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) Себастиан Хвалек.

"Я убежден, что у нас не только есть такой шанс, но что так уже и есть", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли Польша занять лидирующую позицию по производству боеприпасов в Евросоюзе.

Хвалек напомнил, что во время визита в республику в марте этого года еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон "подчеркнул, что Польша располагает одними из самых больших производственных мощностей [по производству боеприпасов] и играет ключевую роль в поставках боеприпасов [на Украину] в рамках заказов Евросоюза".

По словам Хвалека, в июне этого года PGZ подписал с Министерством национальной обороны Польши соглашение о производстве 1 млн артиллерийских снарядов, включая "сотни тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм", и что в настоящее время выпуск продукции увеличивают почти все 50 фирм, входящих в PGZ.

Глава PGZ также напомнил, что его концерн подписал с национальным Агентством вооружения соглашение о производстве различных типов боеприпасов калибра 120 мм до 2029 года.

Европейские снаряды для Украины

Евросоюз за последние полгода передал Украине 223,8 тыс. артиллерийских снарядов и 2,3 тыс. ракет суммарной стоимостью €1,1 млрд.

Европейский план передачи Украине 1 млн боеприпасов разбит на две части. Первая фаза, длившаяся с начала февраля до конца мая, предусматривала выкуп у всех стран ЕС максимального количества из уже имеющихся в их распоряжении снарядов и ракет и их немедленную отправку Киеву для поддержки контрнаступления.

Вторая фаза, охватывающая период с мая до конца года, предполагает размещение заказов на производство новых снарядов и ракет специально для Украины, на что ЕС выделил еще €1 млрд. Именно эта работа и ведется в настоящее время, ее курирует еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон.